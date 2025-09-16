Στην Πόλη της Γάζας φέρεται να έχει οχυρωθεί ο Αζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο τελευταίος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, μαζί με χιλιάδες μαχητές, ενόψει της επικείμενης μεγάλης επιχείρησης του Ισραηλινού Στρατού («Λειτουργία Άρματα του Γεδεών Β΄»).

Σύμφωνα με το JNS (Jewish News Syndicate), ο αλ-Χαντάντ υπήρξε από τα κεντρικά πρόσωπα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ως επικεφαλής της Λεγεώνας της Πόλης της Γάζας διοικούσε έξι τάγματα, δηλαδή περίπου 6.000 μαχητές.

Μετά τον θάνατο κορυφαίων στελεχών της Χαμάς, όπως του Μοχάμεντ Ντειφ, του Μαρουάν Ίσα και του Μοχάμεντ Σινουάρ, η οργάνωση φαίνεται να έχει συγκεντρώσει μεγάλο μέρος της στρατιωτικής της δύναμης υπό τον έλεγχο του αλ-Χαντάντ. Τουλάχιστον τέσσερις διοικητές ταγμάτων του έχουν ήδη σκοτωθεί, ενώ ο ίδιος έχει επιβιώσει έξι απόπειρες δολοφονίας.

Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι δύο γιοι του, οι οποίοι επίσης συμμετείχαν στις δραστηριότητες της Χαμάς, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σε δηλώσεις του τον Ιανουάριο, ο αλ-Χαντάντ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ γνώριζαν σε γενικές γραμμές για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν ενημερωθεί για την ακριβή χρονική στιγμή.

Πρόσφατα, η σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat αποκάλυψε εσωτερικό μήνυμα του αλ-Χαντάντ, με το οποίο καλεί τους μαχητές του να μην εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας και να προετοιμαστούν για «σφοδρή μάχη» που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να διαρκέσει μήνες. Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να βρεθεί «στην πρώτη γραμμή».

Ορισμένοι από τους Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν ανέφεραν ότι συναντήθηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο αλ-Χαντάντ έχει κεντρικό ρόλο και στη διαχείριση των κρατουμένων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί εάν η οχύρωση του αλ-Χαντάντ και των μαχητών του στην Πόλη της Γάζας θα οδηγήσει σε παρατεταμένες μάχες με τον Ισραηλινό Στρατό.