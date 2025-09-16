Φανταστείτε να σας προσλαμβάνουν και να σας απολύουν πριν καν ξεκινήσετε τη νέα σας δουλειά. Αυτό συνέβη σε έναν εργαζόμενο που έλαβε λανθασμένες πληροφορίες για την ημερομηνία έναρξης και βρέθηκε ξαφνικά χωρίς δουλειά, καθώς ο εργοδότης θεώρησε ότι δεν είχε παρουσιαστεί, όπως αναφέρει η nypost.

Το σοκαριστικό, για εκείνον, email που έλαβε ανέφερε:

«Αυτό το email είναι για να σας ενημερώσει ότι η απασχόλησή σας στην [εταιρεία] τερματίζεται με ισχύ από τις 02/09/2025 λόγω μη προσέλευσης στην πρώτη ημέρα εργασίας. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ απαντήστε σε αυτό το email ή επικοινωνήστε μαζί μου με τα στοιχεία που ακολουθούν. Ευχαριστούμε.»

Απελπισμένος και μπερδεμένος, ο εργαζόμενος στράφηκε στο φόρουμ r/jobs στο Reddit για να μοιραστεί την εμπειρία του και να ζητήσει συμβουλές για το πώς να χειριστεί την κατάσταση. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα σχόλια, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι «τα έκαναν θάλασσα» οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Πολλοί στάθηκαν στο γεγονός ότι τα email με τις ημερομηνίες ήταν μπερδεμένα και ανέφεραν πως το λάθος θα έπρεπε να είχε διευκρινιστεί με μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία, αντί να οδηγήσει σε απόλυση πριν καν ξεκινήσει η συνεργασία.

Ένας σχολιαστής HR ανέφερε: «Η προσφορά εργασίας συνήθως είναι μια προτεινόμενη ημερομηνία και όχι η τελική. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ημερομηνία έναρξης αλλάζει λόγω ελέγχων ιστορικού ή ιατρικών εξετάσεων.» Άλλοι χρήστες σημείωσαν ότι η σύγχυση ήταν αναπόφευκτη, αφού η ημερομηνία στο email επιβεβαίωσης είχε αλλάξει κατά τρεις εβδομάδες από την αρχική και δεν είχε υπάρξει σαφής επικοινωνία.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ακόμα και αν ήταν η πρώτη μέρα, θα περίμενα να σας καλέσουν για να ρωτήσουν αν θα ερχόσασταν. Είναι παράξενο να σας απολύσουν αμέσως χωρίς καμία προσπάθεια επικοινωνίας. Πιθανότατα δεν θέλετε να δουλέψετε για αυτούς.»

Η εμπειρία αυτή δεν είναι μοναδική. Άλλος εργαζόμενος, αν και είχε εμφανιστεί στη σωστή ημερομηνία, απολύθηκε μετά από τρεις μήνες, με την εργοδοσία να αναφέρει ότι «δεν ήταν κατάλληλος για τη θέση». Όπως εξήγησε, κατά την απόλυσή τους, τους είπε: «Λάμβανα πολύ λίγα σχόλια από εσάς και συχνά επικοινωνούσα χωρίς ποτέ να μου δώσετε απάντηση ή κάποια ανταπόκριση.»

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της σαφούς επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και νέων εργαζομένων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ακόμη και μια μικρή ανακρίβεια στην ημερομηνία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, προκαλώντας ψυχολογική πίεση και οικονομική ανασφάλεια. Η κοινοποίηση της εμπειρίας στο Reddit έδωσε στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να λάβει συμβουλές και στήριξη από άλλους που έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά.