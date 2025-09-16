Ένα μυστηριώδες κανό που ξεβράστηκε στη Φλόριντα μετά τον φονικό τυφώνα Ian το 2022 εξακολουθεί να προβληματίζει τους επιστήμονες, οι οποίοι το χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά ασυνήθιστο» και αγωνίζονται να εντοπίσουν την πραγματική του προέλευση και ηλικία.

Το ξύλινο σκάφος, μήκους περίπου 2,7 μέτρων, βρέθηκε στις ακτές του Φορτ Μάγιερς αμέσως μετά το πέρασμα του τυφώνα, όταν τα νερά ανέβηκαν ακόμη και 4,5 μέτρα πάνω από το έδαφος. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Ιστορικών Πόρων της Φλόριντα, όπου συντηρητές εργάστηκαν για να το σταθεροποιήσουν, καθώς τα ευρήματα αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά εύθραυστα και κινδυνεύουν να διαλυθούν όταν έρχονται σε επαφή με τον αέρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Παρά τη συντήρηση, το μυστήριο παραμένει. «Η μορφή του κανό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη για τη Φλόριντα και η έρευνα συνεχίζεται για να προσδιοριστεί η προέλευσή του», ανέφερε σε ανάρτησή του ο οργανισμός. Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη καταφέρει να το χρονολογήσουν με ραδιοχρονολόγηση, όμως τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ίσως προέρχεται από την Καραϊβική.

Η υπόθεση αυτή στηρίζεται σε συγκρίσεις με παρόμοια σκάφη που εντοπίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή, γνωστά ως «cayuco», δηλαδή μικρά μονόξυλα κανό σχεδιασμένα κυρίως για ποτάμια και παράκτια πλεύση. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα εύρημα που θα μπορούσε να αποδείξει πολιτισμικές ή εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των νησιών της Καραϊβικής και της Φλόριντα, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε τεκμηριωθεί ξεκάθαρα.

Η Φλόριντα έχει πλούσια παράδοση σε παρόμοια ευρήματα: περισσότερα από 450 κανό έχουν εντοπιστεί σε περίπου 200 διαφορετικά σημεία, μερικά από τα οποία χρονολογούνται 6.000 έως 7.000 χρόνια πριν. Τα περισσότερα όμως συνδέονται με τους ιθαγενείς Καλούσα και άλλους πληθυσμούς της περιοχής. Η μοναδική μορφή του συγκεκριμένου σκάφους, ωστόσο, δεν ταιριάζει εύκολα σε κανένα από τα γνωστά πρότυπα, προκαλώντας πονοκέφαλο στους ειδικούς.

«Μπορεί να πρόκειται για μεταγενέστερη κατασκευή από Ευρωπαίους ή Αμερικανούς εποίκους, μπορεί όμως να είναι και κάτι που ταξίδεψε εκατοντάδες ναυτικά μίλια μέχρι να καταλήξει στις ακτές μας», σχολιάζουν οι ερευνητές, τονίζοντας ότι η απάντηση ίσως κρύβεται σε μια απλή λεπτομέρεια της κατασκευής του ξύλου.

Η σημασία του αντικειμένου είναι τεράστια, όχι μόνο λόγω της πιθανής ηλικίας του, αλλά και εξαιτίας των ερωτημάτων που γεννά. Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για «cayuco» της Καραϊβικής, θα αποκαλύψει μια άγνωστη μέχρι σήμερα θαλάσσια σύνδεση. Αν, αντίθετα, αποδειχτεί ότι ανήκε σε κάποιον από τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Φλόριντα, θα εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τη γνώση για τις πολιτισμικές τους παραδόσεις.

Μέχρι τότε, το κανό παραμένει ένα αίνιγμα. Ένα ξύλινο σκάφος, ξεβρασμένο από τη μανία ενός τυφώνα, που κουβαλά στις φθαρμένες σανίδες του μυστικά αιώνων και που οι επιστήμονες εξακολουθούν να πασχίζουν να αποκωδικοποιήσουν.