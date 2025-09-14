Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος της ιστορικής Μονής Σινά, ύστερα από την ψηφοφορία των μελών της Σιναϊτικής Αδελφότητας.

Ο ίδιος έλαβε 19 ψήφους σε σύνολο 20, επιλέγοντας κατά το παλαιό έθιμο να ρίξει λευκό ψηφοδέλτιο για τον εαυτό του.

Τελικά, γύρω από την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου ενώθηκαν και οι δύο «παρατάξεις» της Αδελφότητας, γεγονός που οδήγησε σε μια διαδικασία χωρίς αμφισβητήσεις.

Η σαφής επικράτηση ενός προσώπου με τέτοια αποδοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις για πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας μέσα στη Μονή.