Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το τελευταίο διάστημα ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει δύο εξερευνητές μπροστά από μια μυστηριώδη «γιγάντια πόρτα» που βρίσκεται στα βουνά του Καζακστάν.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβήχτηκε σύμφωνα με την Daily Mail στα βουνά Dzungarian Alatau στο Καζακστάν, κοντά στα σύνορα με την Κίνα και ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο των δύο εξερευνητών που κάνουν προσεκτικά βήματα στο χιόνι μπροστά από μια βραχώδη μάζα.

Στη συνέχεια, όμως, μια εναέρια κάμερα σταδιακά αρχίζει να απομακρύνεται, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο ημικυκλικό σχηματισμό που μοιάζει με πόρτα.

Το Dzungarian Alatau, που βρίσκεται 2.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι γνωστό για τους τραχείς πρόποδες και τις κορυφογραμμές του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mail, σε σύγκριση με το ύψος των ανδρών, η λεγόμενη «είσοδος» φαίνεται να έχει ύψος τουλάχιστον 12 μέτρα και περίπου το ίδιο πλάτος.

Ωστόσο, η κλίση του βράχου υποδηλώνει ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποια μυστική σπηλιά πίσω από την πόρτα, τότε αυτή θα είχε αρκετά χαμηλή οροφή.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκαναν διάφορες εικασίες σχετικά με την πραγματική φύση της «πόρτας», η οποία έχει διαφορετική απόχρωση από τον περιβάλλοντα βράχο.

«Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σχηματισμοί στη Νότια Γιούτα. Είναι η αρχή του σχηματισμού μιας αψίδας, κάτι που συμβαίνει πολύ φυσικά», είπε ένας χρήστης.

«Η μόνη λογική απάντηση είναι οι αρχαίοι εξωγήινοι», πρόσθεσε ένας άλλος.

Η Mail αναφέρει πως το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η «πόρτα» να είναι απλώς αποτέλεσμα της τάσης του ανθρώπινου νου να βλέπει μοτίβα.

Ο Μαρκ Άλεν, καθηγητής στο τμήμα γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Ντάραμ, δήλωσε ότι μπορεί να «έχει να κάνει με διαφορετικά μοτίβα αποσάθρωσης διαφορετικών στρωμάτων πετρωμάτων».

«Βρέθηκα σε αυτήν την περιοχή πριν από 38 χρόνια, στην κινεζική πλευρά των συνόρων [και δεν υπήρχε] τίποτα περίεργο να αναφέρω», δήλωσε στην Daily Mail.

Η τοποθεσία που εμφανίζεται στο βίντεο εκτιμάται ότι είναι μέρος της Πύλης Τζουνγκάριαν – ενός ορεινού περάσματος ανάμεσα στην Κίνα και το Καζακστάν.

Η Mail γράφει πως για αιώνες, κατακτητές που προέρχονταν από την Κεντρική Ασία χρησιμοποιούσαν το πέρασμα, γνωστό και ως «Κενό Αλτάι», για να εισβάλουν στην περιοχή.

Η Πύλη Τζουνγκάριαν έχει επίσης συνδεθεί, σε μυθολογικό επίπεδο, με την Υπερβορέα – τη μυθική χώρα που, σύμφωνα με αρχαίες παραδόσεις, βρισκόταν πέρα από τα βόρεια όρια του γνωστού κόσμου.