Σε επιφυλακή βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα των ΗΠΑ για τα «ακάρεα του φιλιού», μικροσκοπικά αρθρόποδα που μεταδίδουν τη νόσο Τσάγκας, που εμφανίζει «ύπουλα» συμπτώματα και μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει στο θάνατο.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί σε 32 Πολιτείες και οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η νόσος Τσάγκας εντοπίζεται συνήθως στη Λατινική Αμερική, με σπάνιες εξάρσεις προς τα βόρεια. Ωστόσο, τώρα υπάρχει πρόβλημα, ειδικά από το γεγονός ότι εντοπίζεται δύσκολα.

Πιο αναλυτικά, η νόσος Τσάγκα, ή αλλιώς τρυπανοσωμίαση, είναι τροπική παρασιτική ασθένεια που προκαλείται από τo πρωτόζωo Trypanosoma cruzi. Μεταδίδεται κατά κύριο λόγο μέσω των αρθρόποδων που είναι γνωστά ως «ακάρεα του φιλιού», επειδή εντοπίζονται κυρίως στο πρόσωπο.

Από αυτά τα παράσιτα η νόσος μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο και τα θηλαστικά, είτε αν έρθουν σε επαφή μαζί τους, με μολυσμένα κόπρανα ή αν γίνει μετάγγιση μολυσμένου αίματος.

Επίσης, η νόσος εξελίσσεται σε δύο στάδια. Το πρώτο, που ονομάζεται οξεία φάση, εμφανίζεται εβδομάδες ή μήνες μετά τη μόλυνση. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, σύμφωνα με το CDC.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πόνους στο σώμα, πονοκέφαλο, εξάνθημα, απώλεια όρεξης, διάρροια, εμετό και πρήξιμο των βλεφάρων.

Ασθενής με τη νόσο Τσάγκας

Ο πραγματικός κίνδυνος έρχεται αργότερα, στη χρόνια φάση, η οποία μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή ακόμη και μια ολόκληρη ζωή. Συγκεκριμένα, μία έως τρεις δεκαετίες μετά τη μόλυνση, έως και το ένα τρίτο υποφέρει από καρδιακά προβλήματα, ενώ περίπου 1 στους 10 αντιμετωπίζει πεπτικά προβλήματα, όπως διογκωμένο οισοφάγο ή παχύ έντερο.

Η νόσος θεραπεύεται μόνο αν γίνει διάγνωση στην πρώτη φάση, ενώ από τη δεύτερη κι έπειτα γίνεται μόνο διαχείριση των συμπτωμάτων, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία.