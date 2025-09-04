Ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι «έτοιμες», με 26 χώρες έτοιμες να συμμετάσχουν.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «το μήνυμά μας παραμένει πως η Ουκρανία βρίσκεται στο πλευρό της ειρήνης, ενώ η Ρωσία πρέπει να καταδειχθεί ως επιτιθέμενη».

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η Μόσχα φαίνεται να «δρά με τη συναίνεση πολλών εταίρων της ανά τον κόσμο», επιχειρώντας να καθυστερήσει τη διαδικασία ειρήνης και να συνεχίσει τις επιθέσεις της.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, αναφερόμενος στη διαδικασία που καθοδήγησαν οι υπουργοί Άμυνας και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, και η οποία «έθεσε τις βάσεις» για τις εγγυήσεις αυτές. «Οι εγγυήσεις είναι πλέον έτοιμες», είπε.

«Το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για την άμυνα της Ουκρανίας», σημείωσε, προσθέτοντας πως είναι αναγκαίο να «ανασυγκροτηθεί» ο ουκρανικός στρατός ώστε να αντέξει τις ρωσικές επιθέσεις και να αποτρέψει νέες.

Όπως είπε, 26 χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν «στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα» για να «καθησυχάσουν τον ουκρανικό λαό και να διατηρήσουν την εκεχειρία όταν θα εφαρμοστεί, καθώς και να εγγυηθούν την ειρήνη».

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι οι ηγέτες μίλησαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «τα συμπεράσματα είναι πολύ απλά» και πως οι λεπτομέρειες της αμερικανικής στήριξης θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σημείωσε επίσης ότι «είμαστε έτοιμοι να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να σταματήσουμε την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας».

Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τον Μακρόν, θέλουν μια σειρά συναντήσεων – αρχικά ανάμεσα σε Ζελένσκι και Πούτιν, και στη συνέχεια σε άλλη μορφή – για να τερματιστεί ο πόλεμος. «Εάν η Μόσχα δεν σεβαστεί αυτές τις συνθήκες, θα χρειαστεί να λάβουμε περαιτέρω μέτρα μαζί με τις ΗΠΑ», είπε.

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει επιβεβαιώσει πως θα συμμετάσχει στον συνασπισμό σε περίπτωση που η Ρωσία δεν ανταποκριθεί.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε, διότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά την ασφάλεια όλων μας», κατέληξε.