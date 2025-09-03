Η Πολιτεία της Φλόριντα στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σταματά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός παιδιών, όχι για τον κορονοϊό, αλλά για ασθένειες όπως η ιλαρά, η πολιομυελίτιδα και η διφθερίτιδα.

«Όλες είναι λάθος και μυρίζουν περιφρόνηση και δουλεία. Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, ποιος είμαι εγώ που θα σας πω τι να κάνετε με το σώμα σας;», είπε ο αρχίατρος της Πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο.

Ο αρχίατρος είχε στο πλευρό του τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, ο οποίος ανήγαγε σε βασικό δόγμα της πρώτης θητείας του την αντίσταση στις εντολές για την αντιμετώπιση της Covid-19.

Όλες οι Πολιτείες των ΗΠΑ απαιτούν να εμβολιάζονται τα παιδιά για να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία, με διάφορες εξαιρέσεις ανά Πολιτεία. Τα ποσοστά εμβολιασμού για ασθένειες όπως η ιλαρά, η πολιομυελίτιδα και η διφθερίτιδα μειώθηκαν στα νηπιαγωγεία κατά τη σχολική χρονιά 2024-25, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με βάση ομοσπονδιακά στοιχεία. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν τα νέα στοιχεία τον Ιούλιο, εν μέσω μιας επιδημίας ιλαράς. Εκείνον τον μήνα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 2000, όταν είχε ανακοινωθεί ότι εξαλείφθηκε η ασθένεια στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα στις ΗΠΑ υπάρχει πριν την έλευση του κορονοϊού. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο αφήγημα, τα εμβόλια σκοτώνουν τους ανθρώπους και ευθύνονται για διάφορες ασθένειες, συμπεριφορές, ακόμα και ύπαρξη αντικειμένων.

Π.χ. Κάποτε οι αντιεμβολιαστές υποστήριζαν ότι από τα εμβόλια παράγεται αλουμίνιο και ότι οι άνθρωποι εμβολιάζονται, ώστε οι κατασκευαστικές εταιρείες να έχουν αλουμίνιο.

Επίσης, το αντιμεμβολιαστικό κίνημα θεωρεί καλύτερες τις συνθήκες που υπήρχαν πριν από τουλάχιστον δύο αιώνες, όταν το προσδόκιμο ζωής ήταν ιδιαίτερα χαμηλό και μια οικογένεια αναγκαζόταν να αποκτήσει πολλά παιδιά, ώστε να επιβιώσουν ελάχιστα.

Σύμφωνα με ορισμένες δημοφιλείς αντιεμβολιαστικές θεωρίες, τα εμβόλια πέρα από την παραγωγή αλουμινίου, τον αυτισμό, την εμφύτευση τσιπ κτλ, ευθύνονται για τη δυσοσμία στα πόδια, την έντονη ή και όχι τριχοφυΐα, ακόμα και να μπορεί να καθορίσουν τους σεξουαλικούς συντρόφους ενός ατόμου.