Κατάσχεση απομιμήσεων των δημοφιλών Labubu αξίας άνω των 500.000 δολαρίων πραγματοποιήθηκε από αξιωματικούς της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας (CBP) στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα.

Αξιωματικοί της CBP που είχαν αναλάβει την επιθεώρηση φορτίων στο διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα κατάσχεσαν 11.134 απομιμήσεις Labubu με συνολική λιανική αξία 513.937,76 δολαρίων, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της CBP στο NBC News.

Οι κούκλες, γνωστές και ως «Lafufu», κατασχέθηκαν την περασμένη Δευτέρα, αφού οι υπάλληλοι επιθεώρησαν την αποστολή με την ένδειξη «LED Bulb» από τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με τη New York Post.

«Οι υπάλληλοι αποφάνθηκαν ότι η αποστολή παραβίαζε τους ομοσπονδιακούς νόμους που απαγορεύουν τις παράνομες εισαγωγές και εκείνες που αποκομίζουν κέρδη από την πνευματική ιδιοκτησία άλλων», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο μέσο ενημέρωσης.

«Δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις», πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

«Δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις», πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

«Εξαιρετική δουλειά από τους επιμελείς CBPOs μας! Εξακολουθούμε να αναζητούμε τον μοναδικό 24K GOLD Labubu», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μπράιαν Χάμφρεϊ, διευθυντής Επιχειρήσεων Πεδίου του Γραφείου Πεδίου CBP του Σιάτλ.

«Εξαιρετική δουλειά από τους επιμελείς CBPOs μας! Εξακολουθούμε να αναζητούμε τον μοναδικό 24K GOLD Labubu», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μπράιαν Χάμφρεϊ, διευθυντής Επιχειρήσεων Πεδίου του Γραφείου Πεδίου CBP του Σιάτλ.

«Τα ψεύτικα Labubu δεν είναι ευπρόσδεκτα στην Αμερική», έγραψε η CBP σε απάντησή της.

Πώς θα ξεχωρίσουμε τις αυθεντικές κούκλες Labubu από τις ψεύτικες

Τα ψεύτικα κουκλάκια έχουν συχνά υπερβολικά φωτεινά χρώματα ή λάθος αριθμό δοντιών. Τα αυθεντικά Labubu -κατασκευασμένα από την κινεζική εταιρεία Pop Mart- έχουν ακριβώς εννέα δόντια.

Οι απομιμήσεις των δημοφιλών και ακριβών Labubu μπορούν να αποτελέσουν «σοβαρό κίνδυνο πνιγμού και θανάτου για τα μικρά παιδιά», είπε προηγουμένως η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων.

Ορισμένοι αγοραστές Lafufu έχουν παραπονεθεί ότι τα κεφάλια τους έχουν ξεκολλήσει.

Οι κούκλες Labubu διαθέτουν συνήθως ένα ολογραφικό αυτοκόλλητο Pop Mart, ενώ ορισμένες από τις νεότερες έχουν μια διακριτική σφραγίδα UV στο ένα πόδι.

Οι χνουδωτές κούκλες με τα μυτερά δόντια έχουν εξαντληθεί στα καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Η μεταπώλησή τους -που αρχικά πωλούνταν περίπου 40 δολάρια- έχει αποφέρει χιλιάδες δολάρια σε ιστότοπους όπως το eBay, ωθώντας τους φανατικούς οπαδούς των Labubu να αναζητήσουν φθηνές απομιμήσεις.

Από τότε που τα συγκεκριμένα κουκλάκια έγιναν δημοφιλή, έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις κλοπής. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, 14 κουτιά με τις δημοφιλείς κούκλες Labubu, αξίας 30.000 δολαρίων, ανακτήθηκαν από την Αστυνομία της Καλιφόρνια μετά την κλοπή τους από μια αποθήκη, σύμφωνα με τις Αρχές.