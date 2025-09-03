Τη θανατική ποινή επέβαλε ένα δικαστήριο στην Ινδία σε έναν άνδρα που έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του το 2017 λόγω του χρώματος του δέρματός της, την ώρα που ο δικηγόρος του δράστη δηλώνει ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσουν έφεση.

Η άτυχη γυναίκα, ονόματι Λάκσμι, είχε δηλώσει πριν από τον θάνατό της, σύμφωνα με το BBC, ότι ο σύζυγός της, Κισάντας, «την κορόιδευε συστηματικά επειδή είχε σκούρο δέρμα».

Ο περιφερειακός δικαστής Ραχούλ Τσουντάρι στη βόρεια πόλη Udaipur αιτιολόγησε τη θανατική ποινή, αναφέροντας ότι ο φόνος χαρακτηρίζεται ως ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ο δικηγόρος του Κισάντας δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Το αποτρόπαιο έγκλημα

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που είδε το BBC, η επίθεση εναντίον της Λάκσμι έλαβε χώρα τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017. Το δικαστήριο παρέθεσε τις καταθέσεις που έδωσε η άτυχη γυναίκα πριν από τον θάνατό της στην Αστυνομία και τους γιατρούς.

Η Λάκσμι είπε πριν πεθάνει ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε συχνά «σκουρόχρωμη» και την ντρόπιαζε για το σώμα της από τον γάμο τους το 2016.

Τη νύχτα που πέθανε η γυναίκα, ο Κισάντας φαίνεται, σύμφωνα με τις καταθέσεις, να είχε φέρει ένα πλαστικό μπουκάλι με καφέ υγρό, το οποίο της είπε ότι ήταν ένα φάρμακο για να κάνει το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Στη συνέχεια άπλωσε το υγρό στο σώμα της και όταν παραπονέθηκε ότι μύριζε οξύ, της έβαλε φωτιά με ένα θυμιατό. Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, έριξε το υπόλοιπο υγρό πάνω της και έφυγε τρέχοντας. Οι γονείς και η αδερφή του Κισάντας τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε.

Η σημασία της καταδίκης

«Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτό το σπαρακτικό, βάναυσο έγκλημα δεν έγινε μόνο εναντίον της Λάκσμι, αλλά είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο δικαστής Τσουντάρι στην απόφασή του, συμπληρώνοντας πως ο Κισάντας «παραβίασε την εμπιστοσύνη της» και επέδειξε «υπερβολική σκληρότητα ρίχνοντας το υπόλοιπο υγρό πάνω της» ενώ καιγόταν.

Ο εισαγγελέας Ντινές Παλιγουάλ χαρακτήρισε την εντολή «ιστορική» και δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει ότι θα λειτουργήσει ως «μάθημα για άλλους στην κοινωνία».

Ο δικηγόρος του Κισάντας, Σουρέντρα Κουμάρ Μεναρίγια, δήλωσε στο BBC ότι ο θάνατος της Λάκσμι ήταν ένα ατύχημα και δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον του πελάτη του.

Σύμφωνα με το BBC, η δικαστική απόφαση της Ουνταϊπούρ φέρνει για μια ακόμα φορά στο προσκήνιο τις διακρίσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην Ινδία κορίτσια και γυναίκες με πιο σκούρες αποχρώσεις δέρματος. Μια χώρα όπου τα προϊόντα λεύκανσης του δέρματος αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη.