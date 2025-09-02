Μια τρομακτική εμπειρία έζησε η Τζεμ Μπερόγια, όταν κατά τη διάρκεια κατάδυσης νόμισε ότι θα γινόταν το θύμα ενός καρχαρία. Η γυναίκα κολυμπούσε αμέριμνη όταν αντιλήφθηκε το θαλάσσιο πλάσμα να την πλησιάζει από πίσω, στην περιοχή Σεμπού, στις Φιλιππίνες, προκαλώντας της πανικό και τρόμο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει την ανατριχιαστική στιγμή που ο καρχαρίας με το στόμα ορθάνοιχτο συγκρούεται μαζί της.

Στο βίντεο που τραβήχτηκε υποβρύχια, η κολυμβήτρια φαίνεται να βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, όταν ο τεράστιος καρχαρίας πλησιάζει επικίνδυνα κοντά της κατά τη διάρκεια του ταΐσματος στις 3 Αυγούστου. Το θαλάσσιο πλάσμα, με το στόμα του να παραμένει ανοιχτό, συγκρούστηκε μαζί της πολλές φορές, κάνοντάς τη να πιστέψει ότι επρόκειτο να δεχτεί επίθεση. Τη στιγμή που ένιωσε τον καρχαρία να ακουμπά το χέρι της, πανικόβλητη άρχισε να κολυμπά μακριά, θεωρώντας ότι θα τη φάει.

Η ίδια περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση το περιστατικό, λέγοντας: «Φοβήθηκα πάρα πολύ. Νόμιζα ότι ήθελε να φάει το χέρι μου». Οι δηλώσεις της αναδεικνύουν τον τρόμο που βίωσε, παρά το γεγονός ότι οι φαλαινοκαρχαρίες είναι γνωστοί για τη φιλική τους φύση. Σύμφωνα με την Daily Mail, παρόλο που διαθέτουν τεράστιες σιαγόνες, η διατροφή τους περιορίζεται κυρίως σε πλαγκτόν και μικρά ψάρια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για φιλικά ζώα, τα οποία συχνά πλησιάζουν δύτες και κολυμβητές χωρίς πρόθεση να τους προκαλέσουν κακό.

Η Σεμπού αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στις Φιλιππίνες, γνωστή για την κολύμβηση και παρακολούθηση φαλαινοκαρχαριών. Κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν από κοντά την εμπειρία να κολυμπήσουν δίπλα σε αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα. Ωστόσο, το πρόσφατο περιστατικό με την Τζεμ Μπερόγια δείχνει πως, ακόμη και σε έναν δημοφιλή και ασφαλή προορισμό, η αίσθηση κινδύνου μπορεί να είναι έντονη όταν βρεθεί κανείς τόσο κοντά σε έναν θαλάσσιο γίγαντα.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία ενός σοκαριστικού βίντεο που προκάλεσε σάλο διεθνώς. Στο βίντεο καταγράφεται ένας άνδρας να πραγματοποιεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη και «αηδιαστική» πράξη, πηδώντας πάνω σε έναν φαλαινοκαρχαρία και χορεύοντας στην πλάτη του. Το σκηνικό εκτυλίχθηκε κοντά σε εξέδρα γεώτρησης της Iranian Offshore Oil Company, στα ανοικτά του Αμπαντάν στο Ιράν, στον Περσικό Κόλπο.