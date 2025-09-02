Ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής δήλωσε σήμερα, επικαλούμενος στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του, πως περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη ρωσοουκρανική σύγκρουση.

Τον Απρίλιο «υπολόγιζαν τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 600», όμως στη βάση επικαιροποιημένων εκτιμήσεων «υπολογίζουν πλέον τον αριθμό αυτό σε περίπου 2.000», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Λι Σέονγκ-Κουέουν, έπειτα από μια συνεδρίαση ενημέρωσης από τη Νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS).

Τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκαν να «ενισχύσουν τη συνεργασία» των δύο κρατών κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που έγινε γνωστό σήμερα πως είχαν χθες, Τρίτη.

Εκφράζοντας ικανοποίηση για τη διμερή στρατηγική εταιρική σχέση «σε όλους τους τομείς», που υπογράφηκε το 2024 και συμπεριλαμβάνει ιδίως αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι η μία χώρα θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση που υποστεί επίθεση, οι δύο ηγέτες «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στο μέλλον», ανέφερε το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

