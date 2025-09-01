Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης προειδοποίησε σήμερα ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία «επανερμηνεία» του ψηφίσματος του ΟΗΕ που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Οι χώρες μέλη του ΟΣΣ δηλώνουν στο κοινό ανακοινωθέν τους ότι «κάθε απόπειρα κακής ερμηνείας ή αυθαίρετης επανερμηνείας αυτού του ψηφίσματος θα έπληττε την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε εξάλλου ότι η χώρα του, η Κίνα και η Ρωσία υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη στην οποία καταγγέλλουν ως «νομικά αβάσιμη και πολιτικά καταστροφική» την προσπάθεια των Ευρωπαίων να επαναφέρουν τις κυρώσεις.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, επικαλούμενες έναν όρο που περιλαμβανόταν στη διεθνή συμφωνία του 2015 (τον μηχανισμό snapback) έχουν δώσει στο Ιράν διορία 30 ημερών προκειμένου να βρεθεί μια διπλωματική λύση στο ζήτημα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλουν και πάλι τις κυρώσεις που είχε εγκρίνει ο ΟΗΕ.

Στο περιθώριο της συνόδου του ΟΣΣ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν και δήλωσε ότι πιστεύει πως θα ήταν χρήσιμο για την Τεχεράνη να συνεχίσει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν στο θέμα αυτό.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές.

