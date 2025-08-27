Η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει να περιορίσει τη διάρκεια της βίζας για φοιτητές, επισκέπτες σε πολιτιστικά προγράμματα ανταλλαγής και μέλη του Τύπου, σύμφωνα με έναν προτεινόμενο κανονισμό που εκδόθηκε την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης αυστηροποίησης της νόμιμης μετανάστευσης.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ξεκίνησε μια εκτεταμένη εκστρατεία κατά της μετανάστευσης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο. Η τελευταία κίνηση θα δημιουργήσει νέα εμπόδια για διεθνείς φοιτητές, εργαζόμενους σε προγράμματα ανταλλαγής και ξένους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για επέκταση της παραμονής τους στις ΗΠΑ αντί να διατηρούν μια πιο ευέλικτη νόμιμη κατάσταση.

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει καθορισμένη χρονική διάρκεια για τις F βίζες για διεθνείς φοιτητές, τις J βίζες που επιτρέπουν στους επισκέπτες πολιτιστικών προγραμμάτων ανταλλαγής να εργάζονται στις ΗΠΑ, και τις I βίζες για μέλη του Τύπου. Αυτές οι βίζες ήταν μέχρι σήμερα διαθέσιμες για τη διάρκεια του προγράμματος ή της απασχόλησης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, περίπου 1,6 εκατομμύρια διεθνείς φοιτητές βρίσκονταν στις ΗΠΑ με F βίζες το 2024. Η χώρα χορήγησε περίπου 355.000 βίζες σε επισκέπτες ανταλλαγής και 13.000 σε μέλη του Τύπου κατά το οικονομικό έτος 2024, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2023.

Οι περίοδοι των βίζων για φοιτητές και ανταλλαγές δεν θα υπερβαίνουν τα τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό. Η βίζα για δημοσιογράφους – που σήμερα μπορεί να διαρκέσει χρόνια – θα φτάνει έως 240 ημέρες ή, στην περίπτωση πολιτών της Κίνας, 90 ημέρες. Οι κάτοχοι αυτών των βίζων θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παράταση, όπως αναφέρεται στην πρόταση.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε στον προτεινόμενο κανονισμό ότι η αλλαγή είναι αναγκαία για να «παρακολουθεί και εποπτεύει» καλύτερα τους κατόχους βίζας ενώ βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Το κοινό θα έχει 30 ημέρες για να σχολιάσει το μέτρο, το οποίο επαναλαμβάνει μια πρόταση που είχε κατατεθεί το 2020 στο τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Η NAFSA, μη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπροσωπεί διεθνείς εκπαιδευτικούς σε περισσότερα από 4.300 ιδρύματα παγκοσμίως, είχε αντιταχθεί στην πρόταση του 2020 και είχε ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να την αποσύρει. Η Δημοκρατική κυβέρνηση του τότε Προέδρου Τζο Μπάιντεν την απέσυρε το 2021.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει την επιτήρηση της νόμιμης μετανάστευσης, ανακαλώντας φοιτητικές βίζες και πράσινες κάρτες φοιτητών λόγω ιδεολογικών απόψεων και αφαιρώντας τη νόμιμη κατάσταση από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Σε σημείωμα της 22ας Αυγούστου, οι Υπηρεσίες Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης των ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα επαναλάβουν επισκέψεις σε γειτονιές αιτούντων υπηκοότητας που είχαν παραμείνει ανενεργές για μεγάλο διάστημα, προκειμένου να ελέγξουν αυτό που ονόμασαν διαμονή, ηθικό χαρακτήρα και δέσμευση στις αμερικανικές αξίες.