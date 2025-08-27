Λεπτομέρειες για το ατύχημα του περασμένου Ιανουαρίου στην Αλάσκα με τη συντριβή του F-35 δημοσίευσε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, το πρόβλημα υπήρξε στο σύστημα προσγείωσης. Το νερό που υπήρχε στον υδραυλικό μηχανισμό πάγωσε, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα στον μηχανισμό προσγείωσης, και επιπλέον, ο υδραυλικός άξονας του τροχού δεν εκτάθηκε πλήρως.

Αυτό οδήγησε τους αισθητήρες βάρους στους τροχούς να «ενημερώσουν» το σύστημα fly by wire ότι το αεροπλάνο έχει ήδη προσγειωθεί. Η αλλαγή αυτή στους κανόνες ελέγχου έκανε το αεροσκάφος δύσκολο να πετάξει και έπειτα από μια ώρα στον αέρα με τον πιλότο να προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημα επικοινωνώντας με ειδικούς τεχνικούς στο έδαφος, αλλά στη συνέχεια να χάνει τον έλεγχο και να επιλέγει να εκτιναχθεί από το αεροσκάφος που συνετρίβη – σε κάθετη πτώση – στο έδαφος.