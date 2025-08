Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά μετά την απογείωση αεροσκάφους της Iberia από τη Μαδρίτη, όταν χτυπήθηκε από μεγάλο πτηνό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ρύγχος και πιθανώς στον έναν από τους κινητήρες.

Η πτήση IB579, με προορισμό το Παρίσι, αναγκάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas, πραγματοποιώντας ασφαλή αναγκαστική προσγείωση περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών και πληρώματος.

Σύμφωνα με το Airdatanews, το σημείο στο οποίο υπέστη ζημιά το ρύγχος περιέχει κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαιτέρως σοβαρό. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επαίνεσαν την «εξαιρετική αντίδραση του πληρώματος», που ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ζήτησε έγκαιρα άδεια προσγείωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόσκρουση επηρέασε και τον αριστερό κινητήρα (νούμερο 1), με αναφορές για πιθανή ανάφλεξη η οποία αντιμετωπίστηκε στο έδαφος με τη χρήση ψυκτικού υγρού.

Iberia Airbus A321XLR aircraft (EC-OOJ) was forced to return back to Barajas after a bird strike shortly after takeoff earlier today.



The aircraft was operating flight IB579 to Paris (ORY), when it suffered the bird strike damaging the nose Radome and the weather radar antenna.… pic.twitter.com/Kccb6prohF