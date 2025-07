H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ανασταλούν οι χρηματοδοτήσεις για τις ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις λόγω της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

«Παρότι το Ισραήλ ανακοίνωσε μια ανθρωπιστική καθημερινή παύση των μαχών στη Γάζα, και τήρησε ορισμένες από τις δεσμεύσεις του η κατάσταση παραμένει σοβαρή», εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουνίου στα 27 κράτη μέλη, το Ισραήλ παραβιάζει ένα άρθρο της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ, στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή εξέταζε από τότε την απάντησή της συζητώντας διάφορες πιθανές επιλογές: απαγόρευση ορισμένων εξαγωγών, αναθεώρηση της πολιτικής της στη θεώρηση εισόδου, κ.ά.

Η πρόταση που παρουσιάστηκε σήμερα περιλαμβάνεται στις πιο προσεκτικές επιλογές. Συνίσταται στην εν μέρει αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο μεγάλο πρόγραμμα έρευνας Horizon Europe (Ορίζοντας Ευρώπη). Στοχοθετούνται συγκεκριμένα οι εξειδικευμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στην κυβερνοασφάλεια, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή την τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, η πρόταση θα επηρεάσει τη συμμετοχή ισραηλινών φορέων στον Επιταχυντή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας «που στοχεύει νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και μικρές επιχειρήσεις με ανατρεπτικές καινοτομίες και αναδυόμενες τεχνολογίες που έχουν πιθανές εφαρμογές διπλής χρήσης, όπως στην κυβερνοασφάλεια, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την τεχνητή νοημοσύνη».

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει το μέτρο αυτό «στοχευμένο και ανατρέψιμο».

Η πρόταση αυτή θα τεθεί προς έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης την Τρίτη.

Οι 27 εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διχασμένοι ως προς τη στάση που θα υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ από τότε που άρχισε τον πόλεμο στη Γάζα κατά της Χαμάς, ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

Αρκετά κράτη μέλη, εκ των οποίων η Γερμανία, επιμένουν στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ άλλα, όπως η Ισπανία, καταγγέλλουν «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Την Κυριακή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι τα ποσοστά υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας αγγίζουν «ανησυχητικά επίπεδα», με «κορύφωση των θανάτων τον Ιούλιο».

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει όλες τις προσβάσεις στη Γάζα, αρνείται ότι εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, κατηγορώντας το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ότι λεηλατεί τα φορτία με τη βοήθεια που αποστέλλεται και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι δεν τη διανέμουν.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι μια σύσταση από Ευρωπαίους Επιτρόπους να περιοριστεί η συμμετοχή του Ισραήλ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας Horizon (Ορίζοντας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «εσφαλμένη, λυπηρή και αδικαιολόγητη».

«Το Ισραήλ θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι η σύσταση αυτή δεν θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και ελπίζουμε ότι πράγματι αυτό θα γίνει», τόνισε.

The recommendation by the European Union’s College of Commissioners to undermine Israel’s participation in a component of the Horizon program is mistaken, regrettable, and unjustified.



At a time when Israel is fighting Hamas’s jihadist terrorism, any such decision only serves to… pic.twitter.com/rBg81EG7Cn