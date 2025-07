Ο φονιάς πυροσβεστών του Άινταχο, Γουές Ρόλεϊ, άφησε ένα ανατριχιαστικό αποχαιρετιστήριο γράμμα στον πατέρα του, μαζί με πολλά διεστραμμένα σχέδια που απεικονίζουν τον εαυτό του να πεθαίνει κατά τη διάρκεια της προμελετημένης ενέδρας που έστησε στους δύο πυροσβέστες που σκότωσε στα τέλη Ιουνίου.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Kootenai μοιράστηκε τα νέα έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του 20χρονου Ρόλεϊ και τα περίεργα πρότυπα ομιλίας του σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ανάμεσά τους ήταν και ακατέργαστα σκίτσα του Ρόλεϊ με τραύματα από πυροβολισμούς, ακόμη και μια πεντάλφα στο μέτωπό του, συμπεριλαμβανομένου ενός που είχε τον τίτλο «Αντίο Γουές».

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα γράμμα γεμάτο ορθογραφικά λάθη που ο Ρόλεϊ έγραψε στον πατέρα του μέσα στο όχημά του στη σκηνή στο βουνό Κάνφιλντ, όπου έβαλε σκόπιμα φωτιά και περίμενε μόλις λίγα μέτρα μακριά να φτάσουν οι πυροσβέστες πριν ανοίξει πυρ, σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας έναν τρίτο.

«Γεια σου πατέρα, σου το γράφω αυτό σε μια ανήσυχη προσπάθεια να το διαβάσεις με απόλυτη ειλικρίνεια. Αύριο θα πάω στη μάχη, αν επιβιώσω, θα είναι με ύψιστη ατιμία. Σε αποχαιρετώ, ελπίζω ότι θα ζήσεις στο έπακρο όπως μέχρι τώρα», έγραψε ο Ρόλεϊ, σύμφωνα με τη New York Post.

