Για περισσότερο από μισό αιώνα, η αλυσίδα εστιατορίων «Block House», με έδρα το Αμβούργο, αποτελεί έναν διαχρονικό γαστρονομικό θεσμό στη Γερμανία. Πρόκειται για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φίρμες στον χώρο της εστίασης, με steakhouses φιλικά προς τις οικογένειες και ένα μενού που περιλαμβάνει κλασικές επιλογές, όπως το «κλασικό μπέργκερ Block» και το φιλέτο mignon. Η επιχείρηση, χτισμένη πάνω στην παράδοση, την ποιότητα και την οικειότητα, έγινε συνώνυμη με το προσιτό αλλά ποιοτικό φαγητό.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το όνομα «Block House» δεν απασχολεί τα πρωτοσέλιδα λόγω της κουζίνας του, αλλά εξαιτίας ενός συγκλονιστικού οικογενειακού δράματος που έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις για τα γερμανικά δεδομένα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κληρονόμος της αυτοκρατορίας των steakhouse, Κριστίνα Μπλοκ, η οποία εμπλέκεται σε μια πικρή, περίπλοκη και έντονα φορτισμένη νομική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, για την κηδεμονία των δύο μικρότερων από τα τέσσερα παιδιά τους, σύμφωνα με τον Guardian.

Η υπόθεση, που περιλαμβάνει κατηγορίες για διασυνοριακή απαγωγή, εμπλοκή Ισραηλινών κατασκόπων και παρασκηνιακές επαφές με πρώην κορυφαίους πράκτορες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε κοινό και ΜΜΕ, φτάνοντας πλέον στις αίθουσες των γερμανικών δικαστηρίων. Μια οικογενειακή διαμάχη που ξεπερνά τα όρια του ιδιωτικού βίου και αγγίζει τα όρια του κατασκοπικού θρίλερ.

