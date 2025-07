Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στα βρετανικά μέσα η κίνηση του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, να περπατήσει μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης Γάλλου ηγέτη στη χώρα από το 2008.

Ο Εμανουέλ και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, έγιναν δεχτοί με μια μεγάλη βασιλική τελετή, συνοδευόμενοι από στρατιωτικές μπάντες και ζητωκραυγές. Το express.co.uk γράφει πως, όντας προσκεκλημένος του βασιλιά, ο Μακρόν κλήθηκε να επιθεωρήσει ένα άγημα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο ο βασιλιάς πρέπει να τον ακολουθεί.

Ωστόσο, ο Μακρόν δέχτηκε έντονη κριτική για αυτή την κίνηση από το κανάλι GB News που μετέδιδε ζωντανά την επίσκεψη. Συγκεκριμένα ο βασιλικός ανταποκριτής, Κάμερον Γουόκερ, σημείωσε πως «Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δεχτεί έντονη κριτική, επειδή περπάτησε μπροστά από τη βασίλισσα… Τώρα, ο Μακρόν περπατά μπροστά από τον βασιλιά».

🚨🇬🇧🇫🇷 WEF Deep State Shill Emmanuel Macron deliberately disrespects King Charles by marching in front of him earlier today.



Remember when Trump did this with the late Queen & it attracted international outrage? pic.twitter.com/rXzPnHUErU