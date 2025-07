Το νέο εθνικό έμβλημα της Συρίας, που θα είναι ένας χρυσός αετός, παρουσίασε η κυβέρνηση του Αλ Σαράα την Πέμπτη σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο της χώρας, με την αποκάλυψη να συμβολίζει τη μετάβαση της χώρας από το κόμμα Μπάαθ σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας (SANA), ο πρόεδρος της χώρας, Αχμέντ Αλ Σαράα, περιέγραψε το νέο έμβλημα ως αντανάκλαση «μιας ενωμένης, αδιαίρετης Συρίας».

«Η ταυτότητα που εγκαινιάζουμε σήμερα αντανακλά τη νέα ιστορική φάση της Συρίας», είπε ο Αλ Σαράα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Εμπνέεται από τον χρυσό αετό – συμβολίζοντας τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, την ταχύτητα, την ακρίβεια και την καινοτομία».

Το Anadolu γράφει πως ο χρυσός αετός αντικαθιστά το προηγούμενο σύμβολο της χώρας υπό τη διακυβέρνηση του Άσαντ, που ήταν ένα γεράκι, και κοσμείται από τρία αστέρια στην κορυφή που αντιπροσωπεύουν την απελευθέρωση του λαού, όπως περιέγραψε.

Το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας περιγράφει πως τα πέντε φτερά της ουράς συμβολίζουν τις κύριες γεωγραφικές περιοχές της Συρίας –βορρά, ανατολή, δύση, νότο και κέντρο–, ενώ τα 14 φτερά των φτερών αναπαριστούν τις 14 επαρχίες της χώρας, η καθεμία από τις οποίες «διηγείται μια ιστορία ανθεκτικότητας μέσα σε 14 χρόνια επανάστασης».

Syria announces a new visual identity and a new state logo… the free falcon, 3 stars symbolizing the Syrian flag, and 14 feathers symbolizing 14 years of revolution and the uprisings of 14 governorates… 🇸🇾🦅✨

