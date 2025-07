Ένας πατέρας από την Ιντιάνα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε έναν άνδρα καταδικασμένο για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου συγγενή του, δήλωσε σε μια σοκαριστική συνέντευξη μέσα από τη φυλακή: «Έκανα αυτό που έπρεπε».

Ο Νίκολας Στάνλεϊ, 35 ετών, είπε στο ABC57 News ότι δεν μετανιώνει που καταδίωξε τον Άλεν Κόγκσγουελ, ο οποίος αποφυλακίστηκε τον Μάιο αφού εξέτισε επτά χρόνια στη φυλακή για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος μέλους της οικογένειας του Στάνλεϊ.

«Έχω κουραστεί να προσποιούμαι ότι έκανα κάτι κακό», είπε ο Στάνλεϊ. «Ξέρετε, δεν νιώθω ότι έκανα κάτι λάθος και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω που συμφωνούν μαζί μου». «Δεν μετανιώνω που προστάτευσα την οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο Νίκολας Στάνλεϊ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον θάνατο του Κόγκσγουελ το πρωί της 24ης Ιουνίου σε ένα ξενοδοχείο στην Ιντιάνα.

Σύμφωνα με το KKTV, ο Στάνλεϊ κοίταξε μέσα από το παράθυρο του δωματίου του Κόγκσγουελ, χτύπησε την πόρτα και άρχισε να πυροβολεί όταν το θύμα άνοιξε. Ο Κόγκσγουελ δέχθηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο στήθος.

Στην αρχή της συνέντευξης μέσω βιντεοκλήσης, η ρεπόρτερ Άνι Κέιτ ενημέρωσε τον Στάνλεϊ, που κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Έλκχαρτ, ότι όλα καταγράφονται και είναι επίσημα.

«Καταγράφουμε τα πάντα. Είμαστε 100% on the record. Οτιδήποτε πείτε, μπορούμε να το δημοσιεύσουμε στις ειδήσεις», εξήγησε η Κέιτ, πριν του ζητήσει να περιγράψει λεπτομερώς τη δολοφονία. Αυτό δεν εμπόδισε τον Στάνλεϊ να ομολογήσει. «Τον έβγαλα από τη μέση», είπε. Ο Στάνλεϊ δήλωσε στο ABC57 ότι ήταν εμμονικός με τον Κόγκσγουελ επί χρόνια. «Γι’ αυτό όταν αποφυλακίστηκε, έχασα το μυαλό μου. Κυριολεκτικά έχασα και τη δουλειά μου», είπε ο Στάνλεϊ. «Ήμουν σε μία και μοναδική πορεία, φίλε. Μόλις βγήκε από τη φυλακή», είπε για τον Κόγκσγουελ, «δεν είχε και πολύ δρόμο μπροστά του».

An Indiana man kills a child molester who victimized one of his relatives



He admits to it all on camera, but is now pleading not guilty



“I took him out. I'm tired of pretending like I did something wrong.” @AnnieKateNews @ABC57News pic.twitter.com/bqqNfaVEMF