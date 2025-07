Αναστάτωση προκλήθηκε στα διεθνή αεροδρόμια του Μόντρεαλ και της Οτάβα στον Καναδά, καθώς σημειώθηκαν ακυρώσεις πτήσεων και έκτακτα μέτρα ασφαλείας, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), οι αναχωρήσεις πτήσεων στα δύο μεγάλα αεροδρόμια διακόπηκαν προσωρινά.

Το διεθνές αεροδρόμιο Macdonald-Cartier της Οτάβα επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για περιστατικό ασφαλείας, καλώντας τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους.

The Ottawa Airport is currently investigating a security incident. Operations may be disrupted; please check the status of your flight before travelling to the airport. We will continue to advise as the situation unfolds.#YOW #Ottnews