Ένας άνδρας στη βόρεια Νέα Υόρκη θα περάσει 25 χρόνια έως ισόβια στη φυλακή για τη δολοφονία της 17 ημερών κόρης του, μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό πριν από δύο χρόνια. Ομολόγησε ένοχος για φόνο δεύτερου βαθμού τον Μάρτιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Binghamton Press & Sun Bulletin.

Η αστυνομία του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μπρουμ ανταποκρίθηκε σε κλήση για γυναίκα και βρέφος που είχαν πυροβοληθεί με βαλλίστρα στην πόλη Κόουλσβιλ στις 26 Ιουνίου 2023.

Όταν έφτασαν στο σημείο, η αστυνομία βρήκε δύο θύματα, τη μητέρα Μέγκαν Κέρι και την 17 ημερών κόρη της Έλενορ, και οι δύο τραυματισμένες από βαλλίστρα. Ο φερόμενος δράστης, ο πατέρας Πάτρικ Προεφρίεντ, 28 ετών, δεν βρέθηκε πουθενά.

Σύμφωνα με το Bulletin, το ζευγάρι είχε διαπληκτιστεί για το κλάμα του μωρού, όταν ο Προεφρίεντ πήγε σε άλλο δωμάτιο και πήρε μια βαλλίστρα. Επέστρεψε και πυροβόλησε εναντίον τους, σύμφωνα με την αστυνομία, με το βέλος να χτυπά το βρέφος στο πάνω μέρος του κορμού, να εξέρχεται κοντά στη μασχάλη της και στη συνέχεια να τραυματίζει τη μητέρα στο στήθος.

New York Father, Patrick Proefriedt Sentenced to 25 Years to Life for Crossbow Attack That Killed Infant Daughter https://t.co/jDAoRFDdy9