Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως κυλιόμενο σύννεφο (arcus cloud), τράβηξε τα βλέμματα κατοίκων στην κεντρική και δυτική Πορτογαλία, καθώς απλώθηκε πάνω από τρεις παραθαλάσσιες πόλεις, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες στον ουρανό.

Παρότι πολλοί θεωρούν ότι προμηνύει ισχυρές καταιγίδες, το τεράστιο «κυλινδρικό σύννεφο» που μοιάζει με γιγαντιαίο κύμα να ξεχύνεται στον ουρανό, στην πραγματικότητα δεν κρύβει κανέναν κίνδυνο. Ωστόσο, δεκάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων έσπευσαν να αναρτήσουν φωτογραφίες και βίντεο, κάνοντας λόγο για «σκηνές αποκάλυψης».

Η «εντυπωσιακή οριζόντια δίνη» σχηματίζεται όταν η θαλάσσια αύρα συναντά θερμότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το φαινόμενο που φαίνεται να στριφογυρίζει καθώς οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση.

