Μια τρομακτική στιγμή έζησε δύτης στο Μπαλί, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν τεράστιο λευκό καρχαρία, ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών.

Η συγκλονιστική αυτή συνάντηση συνέβη τον Μαρτίου, αλλά το βίντεο ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας από χρήστη του X με το όνομα @the.independent. Στα πλάνα φαίνεται ο καρχαρίας να γυρίζει αργά προς την κάμερα, να παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα σε απόσταση αναπνοής από τον δύτη και τελικά να απομακρύνεται κολυμπώντας.

Reposted from @the.independent This is the shocking moment a scuba diver encountered a giant great white shark whilst diving off the coast of Bali.



Video footage taken by diver Fabian Clifton on 12 March 2025 shows the shark slowly turning to face the camera, where it lingers… pic.twitter.com/8IkX7Gjid1