Ένα τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε στο Κέντρο Ελέγχου της περιοχής του Μιλάνου, το οποίο εδρεύει στο αεροδρόμιο Λινάτε, προκάλεσε παράλυση της εναέριας κυκλοφορίας σε όλη τη βορειοδυτική Ιταλία για περίπου δύο ώρες.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας), η δυσλειτουργία ανάγκασε την Enav, την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης Πτήσεων, να αναστείλει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις στα αεροδρόμια του Μιλάνου, το Μαλπένσα, το Λινάτε, το Μπέργκαμο «Όριο αλ Σέριο», το Τορίνο «Καζέλε» και τη Γένοβα «Κριστόφορο Κολόμπο».

Η τεχνική αυτή βλάβη επηρέασε ολόκληρο τον εναέριο χώρο που καλύπτει τη Λομβαρδία, το Πιεμόντε, την Κοιλάδα της Αόστα και τη Λιγουρία, οδηγώντας σε ακυρώσεις και εκτροπές δεκάδων πτήσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τις δύο ώρες. Συνολικά, περισσότερες από 300 πτήσεις βρέθηκαν να επηρεάζονται.

