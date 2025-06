Μια εξαφανισμένη TikToker βρέθηκε νεκρή και διαμελισμένη κοντά σε εργοστάσιο επεξεργασίας νερού στη Λίμα του Περού.

Στις 9 Ιουνίου, το πτώμα της 19χρονης Φαμπιόλα Αλεχάντρα Καϊσέδο Πίνια εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου στο εργοστάσιο La Atarjea, σύμφωνα με την αναφορά του InfoBae, ενός μέσου ενημέρωσης από την Αργεντινή, που επικαλείται η Daily Mail.

Η διαμελισμένη σορός της TikToker βρέθηκε μέσα σε σακούλες έξω από το εργοστάσιο.

Η ταυτοποίηση της Καϊσέδο έγινε μέσω των χαρακτηριστικών τατουάζ της. Ένα από τα τατουάζ στο χέρι της έγραφε στα αγγλικά «Love me for who I am» («Αγάπα με γι’ αυτό που είμαι»).

Μερικές ημέρες αργότερα, στις 15 Ιουνίου, εντοπίστηκαν και άλλα ανθρώπινα μέλη.

Αν και οι αρχές δεν είναι ακόμα βέβαιες για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, υποπτεύονται ότι πιθανώς στραγγαλίστηκε πριν διαμελιστεί.

Τα βασικά σενάρια των Αρχών για το ειδεχθές έγκλημα

Δύο βασικά σενάρια εξετάζει η αστυνομία για το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της Καϊσέδο. Το ένα είναι ότι η νεαρή απήχθη από κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων του Περού. Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετές νεαρές γυναίκες έχουν βρεθεί νεκρές στην περιοχή της Λίμα ή στον ποταμό Ρίμακ, μερικές από τις οποίες μέσα σε βαλίτσες.

Ο μυστηριώδης θάνατος του πρώην συντρόφου της

Η αστυνομία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο η Καϊσέδο να δολοφονήθηκε από άτομα που ήθελαν εκδίκηση για τον θάνατο του πρώην συντρόφου της το 2022 υπό μυστηριώδεις συνθήκες.

Το 2022, η Καϊσέδο εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα, τη χώρα καταγωγής της, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Τη συνόδευε τότε ο σύντροφός της, Μέινερ Γιόφρι Χιμένεζ Καστρίγιο, ο οποίος ήταν 21 χρόνια μεγαλύτερός της.

Ο Καστρίγιο πέθανε λίγους μήνες μετά τη μετακόμισή τους στη Λίμα, γεγονός που οδήγησε την οικογένειά του να υποπτεύεται πως η Καϊσέδο εμπλεκόταν με κάποιο τρόπο στον θάνατό του. Μέλη της οικογένειας τον κατηγόρησαν δημόσια ότι συνωμότησε με νέο ερωτικό σύντροφο για να σκοτώσει τον Καστρίγιο.

Η αστυνομία αρχικά πίστευε ότι ο Καστρίγιο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, αλλά πλέον θεωρεί πιο πιθανό το σενάριο της αυτοκτονίας. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή τρία χρόνια μετά.

Η Καϊσέδο δεν υπήρξε ποτέ επίσημα ύποπτη για τον θάνατο του πρώην συντρόφου της και συνέχισε να εργάζεται σε νυχτερινά μαγαζιά και μπαρ.

Είχε στα πόδια της σημάδια από κάψιμο τσιγάρου

Οι αστυνομικές αρχές υποπτεύονται ότι τη νύχτα πριν από τον θάνατό της, την παρέσυραν μακριά από ένα πάρτι. Καψίματα από τσιγάρα στα πόδια της οδήγησαν την αστυνομία στο συμπέρασμα ότι πιθανόν να βασανίστηκε.

Πιστεύεται πως τα λείψανά της πετάχτηκαν στον ποταμό Ρίμακ και στη συνέχεια κατέληξαν στο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού.

Οι ντετέκτιβ εξακολουθούν να εξετάζουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας και να παίρνουν καταθέσεις από άτομα που τη γνώριζαν.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και δεν έχουν κατονομαστεί ύποπτοι για τη δολοφονία της Καϊσέδο.