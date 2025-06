Ένας άνδρας ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του στον τόπο ταφής του γιου τους, ακριβώς 20 χρόνια μετά την κηδεία του παιδιού τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Μάρτιν Σούτερ, 68 ετών, σκότωσε τη σύζυγό του, Άνν Μπλάκγουντ, 71 ετών, στις 24 Ιουλίου 2023 στο κοιμητήριο Κρόφτον στο Στάμπινγκτον της Αγγλίας, όπου είχε ταφεί ο γιος τους πριν από δύο δεκαετίες.

Δέκα μήνες μετά το έγκλημα, ο Σούτερ παραδέχτηκε την αποτρόπαια πράξη του, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Portsmouth News, μετά την άρση απαγόρευσης δημοσίευσης από δικαστήριο.

Την ημέρα της δολοφονίας, η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο και οι διασώστες επιχείρησαν να σώσουν τη Μπλάκγουντ, αλλά ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με αναφορές, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της στον τόπο ταφής.

Ex-politician admits to killing wife near their son’s grave on 20th anniversary of teen’s death: reports https://t.co/wEbUFkprgG pic.twitter.com/YYrH6TjN1Z