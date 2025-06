Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον καταυλισμό της Ζαπορίζια στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στα ανατολικά της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

‼️🇷🇺🇺🇦 Units of the "East" group of Forces continued to advance into the depths of the enemy's defense and liberated the settlement of Zaporizhzhya in the Donetsk People's Republic,— Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/5uK9myvwpt