Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποχωρίζεται ποτέ το κινητό που λατρεύει να χρησιμοποιεί, σε τέτοιο βαθμό που συνεργάτες του φοβούνται πως θα μπορούσε να πέσει θύμα χακαρίσματος.

Δημοσίευμα του Business Insider επικαλούμενο άτομα κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο και σχετικές φωτογραφίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα, έγραψε ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί iPhone και συγκεκριμένα το iPhone 14 που κυκλοφόρησε το 2022.

Δεν είναι σαφές ποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει στο τηλέφωνο του για να προστατεύεται, ωστόσο δίνει απλόχερα τον προσωπικό του αριθμό σε όποιον γνωρίζει, είτε πρόκειται για υπουργό ή αρχηγό κράτους, είτε για έναν απλό βουλευτή που κέντρισε το ενδιαφέρον του.

Ενδεικτικά, τον Μάιο υπογράφοντας μερικά εκτελεστικά διατάγματα στο Οβάλ Γραφείο μπροστά σε δημοσιογράφους, χτύπησε το κινητό του που ήταν πάνω στο γραφείο. «Μη δίνετε σημασία, είναι ένας βουλευτής, θα τού τηλεφωνήσω μετά», είπε μπροστά στις κάμερες.

Σύμφωνα με το Atlantic ο Τραμπ δεν ήταν πάντα οπαδός της Apple, αλλά αγάπησε τα iPhone με τα χρόνια.

Στην προεκλογική εκστρατεία που διεξήγαγε το 2016 χρησιμοποιούσε τόσο κινητά με Android, όσο και iPhone, χωρίς να έχει κατασταλάξει ένα συγκεκριμένο μοντέλο.

.@POTUS @realDonaldTrump has been using his new iPhone📱for the past couple of weeks here on Twitter. Yes, it is #POTUS45 reading & tweeting!