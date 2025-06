Ένα σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει εσωτερικά πλάνα από το μοιραίο αεροπλάνο της Air India λίγες ώρες πριν από τη συντριβή που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o χρήστης Akash Vatsa, που φέρεται να ταξίδεψε με το ίδιο Boeing 787 Dreamliner δύο ώρες πριν το δυστύχημα, κατέγραψε σκηνές χάους και δυσλειτουργιών μέσα στην καμπίνα: «Δεν δουλεύει τίποτα», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Δελχί προς το Αχμενταμπάντ και λίγο αργότερα απογειώθηκε με προορισμό το Λονδίνο, μια απογείωση που έμελλε να είναι και η τελευταία. Σύμφωνα με όσα κατέγραψε ο Akash Vatsa, υπήρχαν σοβαρές βλάβες: το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργούσε, οι οθόνες στα καθίσματα ήταν εκτός λειτουργίας και το κουμπί για το πλήρωμα δεν ανταποκρινόταν.

«Ιδρώνω σαν τρελός. Ούτε air condition, ούτε ψύξη, τίποτα. Έτσι εξηγείται γιατί η Air India θεωρείται από τις χειρότερες αεροπορικές του κόσμου», σχολιάζει χαρακτηριστικά στο βίντεο, προσθέτοντας ότι σκοπός του ήταν να το στείλει στην εταιρεία.

Πέρα από τα προβλήματα λειτουργίας, το βίντεο δείχνει και άλλες πιθανές ενδείξεις παραμέλησης, όπως χαλαρά εξαρτήματα κάτω από τα καθίσματα και φθορές στα εσωτερικά τοιχώματα.

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo