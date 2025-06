Μια εντυπωσιακή Βρετανίδα influencer του OnlyFans, η 36χρονη Κλάρα Γουίλσον, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης όταν φέρεται να εντοπίστηκαν στις αποσκευές της 60 πακέτα κάνναβης, αξίας σχεδόν 200.000 λιρών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, η μητέρα τεσσάρων παιδιών από το Νότιγχαμσάιρ ταξίδευε με πτήση της Qatar Airways από την Ντόχα, με ενδιάμεσους σταθμούς την Ινδία και την Μπανγκόκ, όπου φέρεται να είχε ξεκινήσει το ταξίδι της. Οι ισπανικές Αρχές εντόπισαν τις ουσίες στις 20 Ιανουαρίου, με τη σύλληψή της να οδηγεί σε σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών με σκοπό τη διανομή τους στη μαύρη αγορά.

