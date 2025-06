Την επίθεση που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στο Κολοράντο των ΗΠΑ εναντίον διαδηλωτών που ζητούσαν την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άνθρωποι, κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κάνοντας λόγο για μια «αντισημιτική» ενέργεια την οποία ενθάρρυναν «τα μέσα ενημέρωσης».

«Σοκαρισμένος από αυτή τη φρικτή αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια με στόχο Εβραίους στο Μπόλντερ του Κολοράντο», έγραψε στο Χ ο Γκίντεον Σάαρ. «Πρόκειται για ξεκάθαρο αντισημιτισμό που τροφοδοτήθηκε από τις κατηγορίες (εις βάρος Εβραίων) για τελετουργικούς φόνους που διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, κατήγγειλε «μια νέα ενέργεια αντισημιτικής βίας».

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τη βίαιη επίθεση που διαπράχθηκε στο Κολοράντο εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών που απλώς ζητούσαν την απελευθέρωση των ομήρων μας. Πρόκειται για μια νέα ενέργεια αντισημιτικής βίας, άμεση συνέπεια της ακραίας ρητορικής που υποδαυλίζει τις φλόγες του αντισημιτισμού», έγραψε ο Λαπίντ στο Χ.

