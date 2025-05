Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το πρωί δείχνει την Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει έντονα το πρόσωπο του συζύγου της, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς φτάνουν με το αεροπλάνο στο Βιετνάμ.

Η σκηνή, που καταγράφηκε από διεθνή πρακτορεία, δεν ήταν παρά το τελευταίο επεισόδιο σε μια σχέση που από την αρχή συνοδεύεται από σκανδαλισμό και επικρίσεις.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο Γάλλος πρόεδρος γνώρισε την Μπριζίτ Οζιέρ το 1993, όταν ήταν μόλις 15 ετών (η ηλικία συναίνεσης στη Γαλλία) και φοιτούσε στο Καθολικό λύκειο «La Providence» στην Αμιέν. Η Μπριζίτ, τότε 39 ετών, ήταν καθηγήτριά του στη λογοτεχνία και το θέατρο, αλλά και μητέρα συμμαθήτριάς του.

