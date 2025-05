Έντονες μάχες μεταξύ αντίπαλων ένοπλων ομάδων ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης, αναγκάζοντας το υπουργείο Εσωτερικών να καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους.

Σποραδικά πυρά βαρέων και μέσων διαμετρημάτων όπλων ακούγονταν σε τομείς της πρωτεύουσας μετά τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεν έχουν γίνει ως αυτό το στάδιο ανακοινώσεις για θύματα από τις αρχές.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, το υπουργείο Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, κάλεσε σε ανακοίνωσή του «όλους τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους».

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, οι συγκρούσεις, οι οποίες εκτυλίσσονται σε νότιους τομείς της πόλης, ξέσπασαν ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες της Τρίπολης και αντίπαλες από τη Μισράτα, μεγάλη πόλη και λιμένα περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας.

Η Λιβύη δυσκολεύεται να γυρίσει τη σελίδα των χρόνων του πολέμου και του χάους που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011 και την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι. Συνεχίζει το τρέχον διάστημα να είναι μοιρασμένη στα δυο, με μια κυβέρνηση στην Τρίπολη, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, κι ανταγωνιστική στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προσκείμενη στην οικογένεια του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

#Libya – #Breaking (2) Armed clashes between factions following earlier assassination of #SSA chief Ghnewa #Kikli in southern #Tripoli ; authorities suspend universities, move air traffic from #Mitiga to Misrata, order stay-at-home. #ليبيا #غنيوة_الككلي #معيتيقة pic.twitter.com/sBD02dSFOR

Αν και παρατηρείται–συγκριτικά– περισσότερη σταθερότητα εδώ και κάποια χρόνια, ξεσπούν περιοδικά συγκρούσεις ανάμεσα σε κάποιες από τη μυριάδα ένοπλων ομάδων που είναι παρούσες στη χώρα της βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο αγώνων για εξουσία ή για ζώνες επιρροής.

Τον Αύγουστο του 2023, συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο ισχυρές ένοπλες οργανώσεις στην Τρίπολη στοίχιζαν τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους.

Violent clashes intensify in Tripoli, Libya, as massive military convoys from the Government of National Unity (GNU) head toward the capital. Armed factions have also seized a camp run by the SSA militia, escalating the ongoing conflict. pic.twitter.com/B2iUaY7nxf