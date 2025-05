Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, είχε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συζήτηση, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο. «Η διατλαντική συνεργασία μας – συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών δεσμών στο ΝΑΤΟ και της στήριξης στην Ουκρανία – παραμένει καθοριστική για την ειρήνη και την ασφάλεια», τόνισε ο γερμανός υπουργός.

Thank you for the excellent call today, @SecRubio. Our transatlantic partnership – incl. strong NATO ties & support for Ukraine – remains key for peace & security. Looking forward to continuing our dialogue next week in Antalya & beyond.