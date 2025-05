Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι έξω από λύκειο στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι τρεις μαθητές του Λυκείου Σάντα Άνα, όλοι άνδρες, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου ο ένας από αυτούς κατέληξε, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, αξιωματικός Νάταλι Γκαρσία.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Μαΐου 2025, την ώρα που οι μαθητές εγκατέλειπαν το σχολείο για την ημέρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της σχολικής περιφέρειας, Φερμίν Λιάλ. Στην επίθεση ενεπλάκησαν τόσο μαθητές όσο και άτομα εκτός σχολείου.

Η αστυνομία αναζητεί τουλάχιστον δύο υπόπτους, η σχέση των οποίων με το σχολείο και το κίνητρο της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, δήλωσε η κ. Γκαρσία.

Τα στοιχεία για την ηλικία των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

🚨🇺🇸 BREAKING: MULTIPLE STUDENTS STABBED OUTSIDE SANTA ANA HIGH SCHOOL | ONE CRITICAL, TWO DETAINED



Three students have been stabbed in front of Santa Ana High School in what authorities believe may have been a large group altercation.



Two victims are reportedly in stable… pic.twitter.com/nhbM8GCXb1