Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής έρευνας.

«Ο ρόλος της επιστήμης αυτήν την στιγμή αμφισβητείται. Η επένδυση στη θεμελιώδη, ελεύθερη και ανοικτή έρευνα αμφισβητείται. Πόσο τεράστιο σφάλμα αξιολόγησης (…) Η επιστήμη είναι το κλειδί του μέλλοντός μας εδώ στην Ευρώπη», δήλωσε κατά την ομιλία της στη διεθνή διάσκεψη Choose Europe for Science στην Σορβόννη, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με στόχο την προσέλκυση από τις ΗΠΑ επιστημόνων, το ερευνητικό έργο των οποίων απειλείται από τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η επιστήμη είναι επένδυση – και χρειάζεται να προσφέρουμε τα κατάλληλα κίνητρα. Για τον λόγο αυτόν είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι θεσπίζουμε νέο πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2025-2027 για να κάνουμε την Ευρώπη μαγνήτη για τους ερευνητές», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στο πλευρό του Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για «σταθερές και υποστηριζόμενες επενδύσεις» και «υποδομή» που ευνοεί την έρευνα στην Ευρώπη και ανακοίνωσε μέτρα για την κάλυψη των «κενών» κυρίως μία νέα «υπερεπιχορήγηση» διάρκειας επτά ετών, καθώς και τον διπλασιασμό μέχρι το 2027 του «συμπληρώματος» που χορηγείται στις ερευνητικές υποτροφίες.

«Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με τα κράτη μέλη μας, επιδιώκουμε να φθάσουμε στον στόχο του 3% του ΑΕΠ για τις επενδύσεις στις έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι το 2030», είπε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε ότι πρόθεσή της είναι «να εγγράψει την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας στο δίκαιο μέσω μίας νέας νομοθετικής πράξης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ερευνας».

Για να διευκολύνουμε την είσοδο ερευνητών, «θέλουμε να βοηθήσουμε του δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς να πλησιάσουν καλύτερα τους υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενους και ερευνητές και να επιταχύνουμε και να απλοποιήσουμε την είσοδο ερευνητών υψηλού επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ενωση», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

