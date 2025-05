Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο μακροβιότερος ηγέτης του Κρεμλίνου μετά τον Ιωσήφ Στάλιν, δήλωσε σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης ότι σκέφτεται διαρκώς το ζήτημα της διαδοχής και υπαινίχθηκε πως ενδέχεται να υπάρξει αναμέτρηση μεταξύ διαφόρων υποψηφίων.

«Σε τελική ανάλυση, η επιλογή ανήκει στον λαό, στον ρωσικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο, ή μάλλον περισσότερα πρόσωπα, ώστε ο λαός να έχει επιλογή».

Κι όμως, πίσω από αυτή τη ρητορική περί ελεύθερης επιλογής και ανοικτού διαλόγου, η πραγματικότητα δείχνει έναν ηγέτη που ελέγχει απόλυτα τον διάλογο και τους παίκτες γύρω από το ζήτημα της διαδοχής.

Έτσι κι αλλιώς σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, ο Πούτιν είχε χαρακτηρίσει τις συζητήσεις περί διαδοχής ως αποσταθεροποιητικές, τονίζοντας ότι «πλήττουν την κυβερνητική σταθερότητα». Η απόφασή του να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία το 2024, του επιτρέπει να παραμείνει στην εξουσία έως το 2030, αν όχι και πέρα από αυτό.

Ταυτόχρονα, ο Πούτιν φαίνεται να χτίζει ένα δίκτυο εξουσίας γύρω από πρόσωπα του οικογενειακού και πολιτικού του περιβάλλοντος. Η πρόσφατη τοποθέτηση της ξαδέρφης του Άννας Τσιβιλιόβα στη θέση της υφυπουργού Άμυνας, καθώς και η παρουσία συγγενών ή παιδιών ισχυρών αξιωματούχων σε θέσεις-κλειδιά, ενισχύει το αφήγημα περί «κληρονομικής εξουσίας».

Το Institute for the Study of War μάλιστα επισημαίνει ότι ο Πούτιν ίσως προετοιμάζει τη μεταβίβαση εξουσίας σε πρόσωπα από τον στενό του κύκλο, δημιουργώντας ένα καθεστώς που θα παραμείνει πιστό στο όραμά του, ακόμη κι αν ο ίδιος αποχωρήσει.

Χωρίς έναν επίσημο διάδοχο, και με τη ρωσική πολιτική σκηνή να περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπό του, η οποιαδήποτε «επιλογή» φαίνεται περισσότερο ως μια σκηνοθετημένη διαδικασία, παρά ως γνήσια δημοκρατική μετάβαση.

Ο Πούτιν μιλά για το τέλος, αλλά οι κινήσεις του δείχνουν ότι το έχει ήδη καθυστερήσει — ή και ακυρώσει.

με πληροφορίες από Reuters, Moscow Times