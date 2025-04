Τρανς κρατούμενη καταδικασμένη για παιδοκτονία καταθέτει μήνυση 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του Ντόναλντ Τραμπ για «τρανσφοβικές» δηλώσεις που, όπως ισχυρίζεται, οδήγησαν σε σεξουαλικές επιθέσεις στη φυλακή.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, μια διεμφυλική γυναίκα, καταδικασμένη για τη δολοφονία του βρέφους της, κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενη ότι η «τρανσφοβική ρητορική μίσους» του προέδρου ενθάρρυνε βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον της σε ανδρική φυλακή στην Ιντιάνα.

