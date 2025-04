Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί πρότεινε σήμερα να μεταβεί στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία για συνομιλίες που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Μετά τις πρόσφατες διαβουλεύσεις μου στη Μόσχα και στο Πεκίνο, είμαι έτοιμος να κάνω ένα πρώτο στάδιο με επισκέψεις στο Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο», δήλωσε σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ. Δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αρχίσει έναν διάλογο «όχι μόνο για τον πυρηνικό φάκελο αλλά και για τους άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και ανησυχίας».

«Η μπάλα είναι τώρα στο στρατόπεδο της E3», της ομάδας των τριών αυτών χωρών, που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της διεθνούς συμφωνίας για την εποπτεία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η συμφωνία συνήφθη το 2015, αλλά οι ΗΠΑ αποχώρησαν από αυτήν επί πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ» πρόσθεσε.

Iran's relations with the E3 (🇫🇷🇩🇪🇬🇧) have experienced ups and downs in recent history. Like it or not, they are currently down. Why? Each side has its own narrative. To me, placing blame is a futile exercise. what matters is that the status quo is lose-lose.



