Διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ, αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 21 Απριλίου.

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας δύο φορές, το 2023 και το 2024, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Σύμφωνα με την ηθοποιό, «ήταν ο πιο κοντινός εδώ και πολύ καιρό που φαινόταν να μην ξεχνά ότι η αγάπη του Χριστού περιβάλλει πιστούς και μη πιστούς. Έμοιαζε περισσότερο με τον πάπα Ιωάννη τον 23ο που έκανε την πίστη πράξη. Ταξίδεψε, πάπα Φραγκίσκο, με την αγάπη σου για την ανθρωπότητα και το γέλιο σου».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μοιράστηκε μία μακροσκελή ανάρτηση για τον πάπα Φραγκίσκο στο Instagram μαζί με δύο κοινά τους στιγμιότυπα. «Ήταν ένας μεταμορφωτικός ηγέτης -όχι μόνο για την Καθολική Εκκλησία- αλλά και για την περιβαλλοντική μεταρρύθμιση και τον ακτιβισμό», έγραψε αναφερόμενος στην εγκύκλιο του πάπα το 2015, «Laudato Si’».

«Αυτό το σημαντικό κείμενο λειτούργησε ως ένα ηχηρό κάλεσμα για μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τον πλανήτη», συμπλήρωσε ο διάσημος ηθοποιός (μέσω Variety). «Τονίζοντας τη διασύνδεση όλων των ειδών ζωής, ο πάπας Φραγκίσκος παρότρυνε πρόσωπα, κοινότητες, ιδρύματα και παγκόσμιους ηγέτες να ενωθούν για να φροντίσουν το κοινό μας σπίτι. Τα λόγια του συνέβαλαν καταλυτικά πριν από την παγκόσμια διάσκεψη COP21 του 2015, συμβάλλοντας τελικά στη διαμόρφωση της Συμφωνίας του Παρισιού», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ο Ράσελ Κρόου, ο οποίος συνάντησε τον πάπα Φραγκίσκο το 2014, απέτισε φόρο τιμής στο X μαζί με ένα στιγμιότυπο της Ρώμης. «Μια όμορφη μέρα στη Ρώμη, αλλά μια θλιβερή μέρα για τους πιστούς», έγραψε.

A beautiful day in Rome, but, a sad day for the faithful.

RIP Francis. pic.twitter.com/ckewTrYyFW