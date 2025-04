Το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, που «ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους», θρηνούν οι πρόεδροι των κοινοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντόνιο Κόστα: Οι ιδέες του να συνεχίσουν να μας καθοδηγούν

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, αναφέρει ότι ενώνεται με τα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που θρηνούν τον θάνατο της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου.

«Ήταν βαθιά συμπονετικός. Νοιαζόταν για τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας: τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή, τις ανισότητες, την ειρήνη, καθώς και για τους καθημερινούς αγώνες όλων», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, υπενθυμίζοντας παράλληλα, ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, στο πιο πρόσφατο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, πρότεινε τρεις δράσεις ώστε να επιτευχθεί «διαρκής αλλαγή»: άφεση του διεθνούς χρέους, κατάργηση της θανατικής ποινής και ανακατανομή των στρατιωτικών κονδυλίων για την εξάλειψη της πείνας.

«Είθε οι ιδέες του να συνεχίσουν να μας καθοδηγούν προς ένα μέλλον ελπίδας», καταλήγει το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα.

I join the many millions across the globe who mourn the death of His Holiness Pope Francis.



He was deeply compassionate. He cared about the great global challenges of our time —migration, climate change, inequalities, peace— as well as the everyday struggles of the one and all.… — António Costa (@eucopresident) April 21, 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναφέρει σε ανάρτησή της: «Ο κόσμος θρηνεί τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ πέρα από την Καθολική Εκκλησία, με την ταπεινότητά του και την αγνή αγάπη του για τους φτωχούς».

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους βιώνουν αυτή τη βαθιά απώλεια. Είθε να βρουν παρηγοριά στην ιδέα ότι η κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί όλους προς έναν πιο δίκαιο, ειρηνικό και συμπονετικό κόσμο».

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αναφέρει: «Η Ευρώπη θρηνεί τον θάνατο της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου. Το μεταδοτικό του χαμόγελό κατέκτησε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

«Ο “Πάπας του Λαού” θα μείνει στη μνήμη μας για την αγάπη του για τη ζωή, την ελπίδα για την ειρήνη, τη συμπόνια του για την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη».