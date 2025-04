Η ανακοίνωση μιας άμεσης εκεχειρίας για το Πάσχα από τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, έρχεται μόλις λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν ότι θα χρειάζονταν τις επόμενες ημέρες ένα επείγον σημάδι ότι το Κρεμλίνο εννοούσε σοβαρά την ειρήνη.

Το CNN γράφει πως για τους υποστηρικτές της Ρωσίας, η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο έμοιαζε με νεύμα προς τον Τραμπ – αλλά η ξαφνική δήλωση είναι τόσο γεμάτη με πρακτικά ελαττώματα, που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί απλώς από τον Πούτιν για να υποστηρίξει την ψευδή αντίληψή του ότι το Κίεβο δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμός του.

Putin offering an impromptu Easter ceasefire, knowing Ukraine wouldn’t go for it, was a very easy play by the Kremlin to undermine momentum for a settlement. The war will be fought to its conclusion. https://t.co/Txox1lZhu4