Η Tesla αντιμετωπίζει νέα αγωγή στην Καλιφόρνια, με κατηγορίες ότι παραποιεί τις ενδείξεις των χιλιομετρητών στα ηλεκτρικά της οχήματα, ώστε να λήγουν πρόωρα οι εγγυήσεις και να αποφεύγει την κάλυψη επισκευών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters, η αγωγή, που κατατέθηκε από τον κάτοικο του Λος Άντζελες, Nyree Hinton, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί αλγόριθμους που βασίζονται στην κατανάλωση ενέργειας και τη συμπεριφορά του οδηγού, αντί για την πραγματική απόσταση που διανύθηκε, οδηγώντας σε υπερεκτιμημένες ενδείξεις χιλιομετρητή,

Ο Hinton αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Tesla Model Y του 2020 τον Δεκέμβριο του 2022, με 36.772 μίλια στον χιλιομετρητή. Μέσα σε έξι μήνες, το όχημα ξεπέρασε τα 50.000 μίλια, λήγοντας την εγγύηση και αφήνοντάς τον με λογαριασμό επισκευής ύψους 10.000 δολαρίων για την ανάρτηση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οδηγούσε καθημερινά περίπου 20 μίλια, αλλά το όχημα κατέγραφε έως και 72 μίλια την ημέρα.​

Tesla speeds up odometers to avoid warranty repairs, US lawsuit claims