Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε χθες Πέμπτη ισραηλινή πρόταση για να κηρυχθεί εκ νέου κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αξιώνοντας «πλήρη» συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, εν μέσω νέων αεροπορικών βομβαρδισμών οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους χθες Πέμπτη και σε άλλους 10 κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στον θύλακο.

Η Χαμάς επέδωσε την απάντησή της στην πρόταση μέσω της Αιγύπτου, που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις. «Οι επιμέρους συμφωνίες χρησιμοποιούνται από τον (ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του ως προκάλυψη για το πολιτικό του σχέδιο (…) και δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος αυτής της πολιτικής», τόνισε ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς αντέδρασε στην απόρριψη της πρότασης καλώντας να «εντατικοποιηθούν οι μάχες» στη Λωρίδα της Γάζας, που σφυροκοπείται νυχθημερόν από την αεροπορία και όπου έχουν διευρυνθεί οι χερσαίες επιχειρήσεις από τη 18η Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τερμάτισαν την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόστηκε σχεδόν δυο μήνες, από τη 19η Ιανουαρίου.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς είπε τη Δευτέρα πως η ισραηλινή πρόταση προέβλεπε την επιστροφή, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δέκα ομήρων στη ζωή, με αντάλλαγμα κατάπαυσης του πυρός «τουλάχιστον 45 ημερών», την απελευθέρωση 1.231 Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και να εισέλθει στον θύλακο ανθρωπιστική βοήθεια, κάτι που οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν τη 2η Μαρτίου.

Η Χαμάς επέδωσε επισήμως και γραπτώς την απάντησή της στους μεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ, χθες βράδυ, είπε το στέλεχός της.

«Θέλει συνολική συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει ανταλλαγή αιχμαλώτων μια και μοναδική φορά με αντάλλαγμα να τερματιστεί ο πόλεμος, να αποσυρθούν οι δυνάμεις κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας και να αρχίσει η ανοικοδόμηση» στον παλαιστινιακό θύλακο όπου έχουν καταστραφεί τα περισσότερα κτίρια, συνόψισε ο Χαλίλ αλ Χάγια.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνησή του, όπως και αυτές των ΗΠΑ και της ΕΕ, μετά την άνευ προηγουμένου έφοδό της σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Απαιτεί τον αφοπλισμό της, τη διάλυσή και τη φυγή των μαχητών της από τη Λωρίδα της Γάζας. Το ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τις απαιτήσεις αυτές.

Νωρίς το πρωί, η παλαιστινιακή προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο δέκα μελών της ίδιας οικογένειας σε νυχτερινό βομβαρδισμό της ισραηλινής αεροπορίας κοντά στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι ομάδες μας βρήκαν τα πτώματα 10 μαρτύρων (σ.σ. θανόντων), καθώς και πολλούς τραυματίες στο σπίτι της οικογένειας Μπαράκα και κοντινά σπίτια που στοχοποιήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στον τομέα Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις», ανέφερε μέσω Telegram ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, που δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τους βομβαρδισμούς αυτούς μέχρι στιγμής, έχουν εντατικοποιήσει τα πλήγματα από τον αέρα και έχουν διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας χθες.

Το πρωί, ο εκπρόσωπός της, ο κ. Μπασάλ, μίλησε για «τουλάχιστον 16 μάρτυρες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας της εκτόξευσης δυο ισραηλινών πυραύλων εναντίον σκηνών όπου βρίσκονταν οικογένειες εκτοπισμένων στην περιοχή Αλ Μαουάσι», επίσης στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Πατέρας και το παιδί του σκοτώθηκαν σε άλλο πλήγμα στη σκηνή τους όχι μακριά από το Αλ Μαουάσι, πρόσθεσε.

Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν φλεγόμενες σκηνές στον τομέα και μέλη της πολιτικής προστασίας να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες καθώς διασώστες και πολίτες προσπαθούσαν να περιμαζέψουν τα υπολείμματα των θυμάτων.

«Ξαφνικά είδαμε μια κόκκινη λάμψη. Μετά οι σκηνές εξερράγησαν και πήραν φωτιά. Τα πάντα εξερράγησαν. Τρέχαμε προς τη θάλασσα και βλέπαμε τη φωτιά να εξαπλώνεται από τη μια σκηνή στην άλλη. Παιδιά έγιναν κομματάκια!» είπε ακόμα ανάστατη η Ισρά Αμπούλρους, εκτοπισμένη στο Μαουάσι.

Στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία έκανε εξάλλου λόγο για επτά νεκρούς, «στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά», σε πλήγμα εναντίον σκηνής με εκτοπισμένους στη Μπέιτ Λάχια.

