Σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (USGS), χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.



Ο σεισμός στα ανοικτά των ακτών του νησιού Μιντανάο είχε βάθος 30 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το USGS.

CCTV footage of 5.3 Earthquake in Sarangani, Philippines pic.twitter.com/K9qLoL5ncL

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων τοποθέτησε το επίκεντρο περίπου 43 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαϊτούμ, που βρίσκεται σε ορεινή και αραιοκατοικημένη περιοχή.



Οι τοπικές αρχές δήλωσαν στο AFP ότι οι πρώτες ενδείξεις ήταν ότι ο σεισμός δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

On Wednesday night a significant M5.6 earthquake struck in the Sulawesi Sea 111km from General Santos (The Philippines).#Earthquake #Philippines #LakeSebu #Budta #Malingao #GeneralSantos #Davao



