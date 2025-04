Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα σήμερα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο, που διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο λεπτά, οι όμηροι λένε ότι επέζησαν από μια φερόμενη ισραηλινή επίθεση. Ένας από τους δύο άνδρες φαίνεται τραυματισμένος, με επιδέσμους στο πρόσωπο και στο δεξί του χέρι.

Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία λήψης του βίντεο.

Μετά από δύο μήνες εύθραυστης εκεχειρίας που επέτρεψε την επιστροφή 33 Ισραηλινών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων οκτώ νεκρών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 1.800 Παλαιστινίων που κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές, το Ισραήλ επανέλαβε τη στρατιωτική του επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας στις 18 Μαρτίου.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, 58 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, ωστόσο οι 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

