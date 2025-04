Το κεντρικό κτίριο της UNESCO στο Παρίσι κοσμείται από ένα άγαλμα της Μαρίας Κάλλας από την Πέμπτη, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Νίκος Φλώρος.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, που έγιναν μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην UNESCO και σε συνεργασία με την Ιταλική Αντιπροσωπεία, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Γιώργος Κουμουτσάκος, υπογράμμισε ότι η Μαρία Κάλλας ήταν μία παγκόσμια ελληνίδα, μία «Diva», όπως όλοι την έμαθαν, που με τη μαγική φωνή της έβγαλε την όπερα από τις αίθουσες των μεγάλων θεάτρων διευρύνοντας το εξοικειωμένο κοινό.

"Music. Harmony. Melody."

Greek words, universal-like Maria Callas.

At @UNESCO, Greece honored The Diva with a sculpture. A tribute to her voice, her passion, her legacy.

Grateful to the 🇮🇹Ambassador for his heartfelt remarks.#MariaCallas #UNESCO #GreekCulture